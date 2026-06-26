Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Jamin Biaya Pengobatan Korban Penganiayaan dan Penyekapan hingga Sembuh

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjamin seluruh biaya pengobatan YTR (29), perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan hingga sembuh. Dedi menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan layanan kesehatan korban telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh," tutur Dedi dalam konferensi pers, Jumat (26/6/2026).

Menurut Dedi, berdasarkan perhitungan yang dimiliki pihaknya, kebutuhan biaya pengobatan korban selama dua minggu ke depan diperkirakan mencapai Rp2 miliar dan anggaran tersebut telah disiapkan pemerintah.

"Based on catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam dua minggu ini sebesar Rp2 miliar dan kami menyiapkannya. Tidak usah lagi cari donasi ke sana kemari," lanjut Dedi.

Meski demikian, ia tetap mempersilakan masyarakat yang ingin membantu korban melalui donasi. Namun, bantuan tersebut diharapkan difokuskan untuk mendukung kehidupan keluarga serta masa depan korban.