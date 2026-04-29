Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dudung hingga KDM Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:07 WIB
Dudung hingga KDM Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). Mereka menjenguk korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Pantauan di lapangan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto lebih dulu tiba di RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 09.40 WIB. Tak berselang lama, Dedi tiba dengan mengenakan kemeja putih. Keduanya bersalaman dan langsung masuk ke dalam Gedung C RSUD Kota Bekasi.

Selang beberapa menit, Dudung juga tiba di lokasi. Dengan mengenakan kemeja biru, ia turun dari mobil dan langsung berjalan masuk ke dalam RSUD.

Sekadar informasi, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menangani puluhan korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin 27 April 2026 malam. Puluhan korban telah dirawat intensif untuk memulihkan kondisi tubuhnya.

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, dr. Ellya Niken Prastiwi, menyampaikan korban kecelakaan mayoritas mengalami luka memar hingga patah tulang pada bagian kaki dan tangan. Selain itu, sejumlah korban dengan kondisi parah saat ini telah menjalani operasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement