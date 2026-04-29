Dudung hingga KDM Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). Mereka menjenguk korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Pantauan di lapangan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto lebih dulu tiba di RSUD Kota Bekasi sekitar pukul 09.40 WIB. Tak berselang lama, Dedi tiba dengan mengenakan kemeja putih. Keduanya bersalaman dan langsung masuk ke dalam Gedung C RSUD Kota Bekasi.

Selang beberapa menit, Dudung juga tiba di lokasi. Dengan mengenakan kemeja biru, ia turun dari mobil dan langsung berjalan masuk ke dalam RSUD.

Sekadar informasi, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menangani puluhan korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin 27 April 2026 malam. Puluhan korban telah dirawat intensif untuk memulihkan kondisi tubuhnya.

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, dr. Ellya Niken Prastiwi, menyampaikan korban kecelakaan mayoritas mengalami luka memar hingga patah tulang pada bagian kaki dan tangan. Selain itu, sejumlah korban dengan kondisi parah saat ini telah menjalani operasi.