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Kelebihan Muatan, 26 Penumpang Kapal Dievakuasi di Perairan Kepulauan Seribu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |13:18 WIB
Kelebihan Muatan, 26 Penumpang Kapal Dievakuasi di Perairan Kepulauan Seribu
Penumpang kapal dievakuasi di perairan Kepulauan Seribu (Foto: Ist)
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JAKARTA - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu melakukan evakuasi terhadap 26 penumpang dan tiga awak Kapal Motor (KM) Sumber Makmur di perairan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu. Kejadian ini awalnya dilaporkan salah satu penumpang sekitar pukul 06.50 WIB.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, menuturkan pihaknya langsung mengerahkan enam personel untuk melakukan evakuasi. Para personel itu menuju lokasi dengan menggunakan satu unit kapal penyelamat KM Satria Biru.

"Setelah menerima informasi, unit kami segera bergerak pada pukul 06.55 WIB. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan proses evakuasi," kata Gatot, Sabtu (13/6/2026).

Gatot menjelaskan, KM Sumber Makmur berangkat dari Rawasaban, Tangerang, menuju wilayah Kepulauan Seribu Utara. Di tengah perjalanan, kapal mengalami kendala akibat cuaca memburuk serta muatan yang diduga melebihi kapasitas aman.

Kondisi tersebut membuat kapal tidak dapat melanjutkan perjalanan karena berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh penumpang, termasuk awak kapal, telah dievakuasi dengan selamat oleh petugas.

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