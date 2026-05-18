Sejumlah Pemotor Jatuh Gegara Minyak Tumpah di Jalan Sudirman, 9 Orang Terluka

TANGERANG - Minyak berceceran hingga membuat jalanan licin di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang, Banten. Sembilan pengendara motor mengalami luka-luka usai terjatuh.

“Penanganan tumpahan bahan mentah cairan minyak,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S Rahman, Senin (18/5/2026).

Andia menjelaskan, peristiwa minyak tumpah itu terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, cairan minyak tersebut bocor dari mobil tangki.

“Menurut info saksi mata di lokasi, cairan bahan baku minyak curah bocor dari mobil tangki besar berkapasitas 10.000 liter,” ujarnya.

Ia menyebutkan, saat anggota tiba di lokasi, pengemudi beserta kendaraan pengangkut minyak tersebut sudah kabur. Akibatnya, sembilan pengendara roda dua mengalami luka-luka usai terjatuh.

“Keterangan dari saksi, sembilan pengendara roda dua terjatuh dan mengalami luka-luka,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan pembersihan dengan menaburkan pasir dan penyiraman agar tidak ada korban berjatuhan lainnya.

(Arief Setyadi )

