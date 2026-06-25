Tagih Hadiah Sayembara, Eks Bos Taufik Hidayat Minta KDM Serahkan Rp250 Juta ke Korban

JAKARTA - Mantan bos Taufik Hidayat, Dadang Ahyar Ismail, meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau karib disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyerahkan Rp250 juta kepada korban. Taufik Hidayat merupakan tersangka penyiksa perempuan selama tiga tahun, akhirnya berhasil ditangkap polisi setelah menjadi buronan.

KDM sempat membuat sayembara dengan menjanjikan hadiah bagi pihak yang mampu menangkap Taufik. Dadang sendiri mengklaim menjadi pihak yang membujuk Taufik untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

"Alhamdulillah akan saya terima dan saya kasihkan ke korban atau Pak KDM langsung kasih ke korban," katanya, Rabu (24/6/2026).

Sebelum dibawa petugas ke Mapolda Jawa Barat, Taufik diketahui lebih dahulu mendatangi rumah Dadang Ahyar Ismail di kawasan Ciparay, Kabupaten Bandung, untuk meminta saran dan perlindungan hukum.

Dadang mengungkapkan, TH merupakan mantan bawahannya saat bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bandung. Menurutnya, pelaku telah berulang kali menghubunginya selama sekitar satu pekan terakhir.

"Beberapa hari lalu menelepon saya, dia bilang, 'Saya viral, Pak, se-Indonesia. Saya minta perlindungan, Pak.' Sampai pada akhirnya dia bilang mau menyerahkan diri," kata Dadang, Rabu.

(Arief Setyadi )

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