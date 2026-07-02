Polisi Rekonstruksi Kasus Penyekapan YTR, Tersangka Akui Perbuatan di Enam TKP

BANDUNG – Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR (29), dengan tersangka Taufik Hidayat (30) di Mapolda Jawa Barat, Kamis (2/7/2026). Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi menggunakan saksi pengganti dan disaksikan oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta kuasa hukum korban.

"Hasil rekonstruksi berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari tersangka. Tersangka mengakui seluruh perbuatannya yang terjadi di enam TKP," kata Rumi dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (2/7/2026).

Meski penyidikan mencakup enam lokasi, penyidik memfokuskan rekonstruksi pada tiga lokasi utama, yakni TKP 3, TKP 5, dan TKP 6, yang dinilai menjadi titik utama terjadinya tindak pidana.

"TKP 3, 5, dan 6 merupakan lokasi sentral. Sejak TKP 3 korban sudah mengalami penyekapan hingga berlanjut ke TKP terakhir," ujarnya.