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DPR Minta Bocah Korban Penganiayaan di Cipongkor Diberikan Perlindungan hingga Pulih

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |19:16 WIB
DPR Minta Bocah Korban Penganiayaan di Cipongkor Diberikan Perlindungan hingga Pulih
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Rajiv (Foto: Arie Dwi/Okezone)
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JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Rajiv meminta agar bocah yang menjadi korban dugaan penganiayaan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mendapat perlindungan menyeluruh hingga pulih. Penanganan terhadap korban tidak boleh berhenti pada proses hukum, tetapi juga harus memastikan pemulihan fisik dan psikologis anak.

Rajiv mengatakan setiap kasus kekerasan terhadap anak selalu meninggalkan dua dampak, yakni luka fisik dan trauma psikologis. Menurutnya, trauma yang dialami korban kerap membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan.

"Yang harus kita pastikan sekarang adalah anak ini tidak kehilangan rasa aman. Dia harus bisa kembali menjalani hidupnya tanpa dihantui rasa takut atau trauma," ujar Rajiv, Jumat (31/7/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menegaskan korban harus mendapatkan pendampingan yang tepat, termasuk trauma healing, agar dampak kekerasan tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu masa depan anak.

"Yang paling penting adalah memastikan korban aman, mendapat pendampingan trauma healing, dan bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik. Penanganannya harus dilakukan secara serius karena menyangkut masa depan seorang anak," katanya.

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