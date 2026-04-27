Buntut Kekerasan Anak di Little Aresha, Daycare Yogya Di-sweeping

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |11:15 WIB
YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, pemerintah mulai melakukan penyisiran terhadap tempat penitipan anak (daycare) yang tidak berizin di wilayah Kota Yogyakarta. Langkah ini dilakukan menyusul kasus kekerasan dan penelantaran di daycare Little Aresha yang menjadi perhatian publik. 

Hasto mengatakan proses sweeping dilakukan secara bertahap dalam beberapa hari ke depan. "Saya kira kita bisa cek satu per satu sehingga dalam waktu singkat, paling lama dua hari kita sudah tahu semua status daycare yang ada di Kota Yogyakarta," kata Hasto, Minggu (26/4/2026).

Pemkot Yogyakarta juga bergerak cepat untuk mencarikan solusi bagi anak-anak yang menjadi korban. Hasto menyebut pihaknya akan memfasilitasi penitipan sementara agar kebutuhan para orangtua tetap terpenuhi.

"Ini saya kira suatu hal yang urgen dan emergensi karena mereka kan orang tuanya pada umumnya bekerja, sehingga kami pemerintah daerah harus hadir, pemerintah harus hadir," kata Hasto.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera mencari daycare yang layak dan terpercaya untuk menampung anak-anak korban. "Ini kami akan segera mengidentifikasi daycare-daycare lainnya yang amanah, yang aman, yang baik, yang sehat," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia mengonfirmasi 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran di Daycare Little Aresha. Ia menyebut para tersangka memiliki peran berbeda dalam operasional lembaga tersebut.

"Setelah gelar perkara, kami menetapkan 13 orang tersangka, terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh," ujar Kombes Eva Guna Pandia, Sabtu 25 April 2026.

