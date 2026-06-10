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Panas! Ribuan Massa Kepung Kantor Bupati Terkait Dugaan Pesta Gay di Karawang

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |12:14 WIB
Panas! Ribuan Massa Kepung Kantor Bupati Terkait Dugaan Pesta Gay di Karawang
Ribuan Massa Kepung Kantor Bupati Terkait Dugaan Pesta Gay di Karawang/Okezone
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KARAWANG - Gelombang protes terkait dugaan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, Jawa Barat berlanjut, pada Rabu (10/6/2026).  Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karawang (AMK)  menggelar aksi di depan kantor Bupati Karawang.

Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam Theater Night Mart  yang disebut-sebut menjadi lokasi terjadinya pesta gay LGBT.

Pantauan Okezone di lokasi, massa sempat mendorong pintu gerbang kantor bupati hingga nyaris roboh.  Aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif.

Massa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat karawang terkait adanya pesta sesama jenis yang dianggap mencoreng kabupaten karawang yang merupakan  kota santri menjadi tercoreng.

Aksi ribuan massa dimulai sejak pagi hari dari Islamic Center Karawang  yang menjadi titik kumpul massa dari berbagai organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan islam, organisasi kepemudaan serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya, ribuan peserta melakukan long march menuju kantor Pemerintah Daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati dan DPRD Karawang.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
viral Pesta Gay Karawang LGBT
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