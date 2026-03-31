Viral! Diduga Lokasi LGBT, Kontrakan di Tambora Digerebek Warga

JAKARTA - Sejumlah warga di Kelurahan Angke Jaya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, menggerebek rumah kontrakan yang diduga kuat menjadi tempat praktik asusila sesama jenis atau LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) pada Senin (30/03/2026).

Penggerebekan ini dilakukan setelah warga merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Menurut keterangan beberapa saksi mata di lokasi, kecurigaan warga sebenarnya sudah muncul cukup lama.

"Sudah kami intai sejak bulan puasa lalu. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, sering ada tamu laki-laki yang datang silih berganti hingga larut malam," ujar salah seorang warga, dikutip dari akun viral media sosial Instagram @jakarta.viral.

Warga yang sudah memantau sejak lama akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan pada Senin sore. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang pria di dalam kontrakan sedang diinterogasi oleh warga. Pria tersebut tampak terpojok saat warga mempertanyakan aktivitasnya selama ini.

Dalam aksi penggerebekan tersebut, warga sempat tersulut emosi, namun situasi tetap terkendali guna menghindari aksi main hakim sendiri yang berlebihan. Pihak RT dan tokoh masyarakat setempat segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan ini.

(Arief Setyadi )

