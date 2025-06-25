Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat (MUI Jabar) mengutuk keras pesta gay di Puncak, Kabupaten Bogor, Jabar pada Minggu 22 Juni 2025. Polisi harus menindak tegas para pelaku dengan sanksi pidana.

Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar mengatakan, MUI Jabar juga meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersuara mengecam perilaku menyimpang tersebut. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih berani melaporkan penyimpangan perilaku tersebut.

"Pak gubenur juga menurut saya harus bersuara karena itu kan di Jabar. Jadi, saya mendesak betul pak gubernur harus tegas. Kami dukung kalau pak gubenur bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang ini," kata Rafani, Rabu (25/6/2025).

Rafani menyatakan, tindakan tegas kepada para pelaku akan memberikan efek jera. Apalagi, sebagian dari pelaku terbukti reaktif HIV. Kondisi ini membahayakan dan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat banyak.

"Dari hasil pemeriksaan sudah ada yang terindikasi HIV. Coba nanti kalau sudah di pemeriksaan berikutnya betul ada yang positif, ini kan udah menandakan bahaya. Perilaku menyimpang ini mengancam masyarakat," ujar Rafani.