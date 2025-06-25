Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 25 Juni 2025 |16:13 WIB
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat (MUI Jabar) mengutuk keras pesta gay di Puncak, Kabupaten Bogor, Jabar pada Minggu 22 Juni 2025. Polisi harus menindak tegas para pelaku dengan sanksi pidana.

Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar mengatakan, MUI Jabar juga meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersuara mengecam perilaku menyimpang tersebut. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih berani melaporkan penyimpangan perilaku tersebut.

"Pak gubenur juga menurut saya harus bersuara karena itu kan di Jabar. Jadi, saya mendesak betul pak gubernur harus tegas. Kami dukung kalau pak gubenur bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang ini," kata Rafani, Rabu (25/6/2025).

Rafani menyatakan, tindakan tegas kepada para pelaku akan memberikan efek jera. Apalagi, sebagian dari pelaku terbukti reaktif HIV. Kondisi ini membahayakan dan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat banyak.

"Dari hasil pemeriksaan sudah ada yang terindikasi HIV. Coba nanti kalau sudah di pemeriksaan berikutnya betul ada yang positif, ini kan udah menandakan bahaya. Perilaku menyimpang ini mengancam masyarakat," ujar Rafani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/610/3156445/lgbt-Yd7I_large.jpg
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125117/viral-KPf0_large.jpg
Heboh! Perwira Polisi dan Anak Buahnya Dipecat karena Lakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement