Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom

Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom

MOJOKERTO - Petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah kolam air hangat yang berasal dari sumur bor yodium di Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi itu disinyalir menjadi tempat aktivitas menyimpang sesama jenis pria atau gay.

Plt Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Abdurahman Tuwo mengatakan, sidak dilakukan berdasarkan laporan masyarakat.

"Kami menerima informasi dan langsung melakukan pengecekan. Saat petugas datang, lokasi sudah kosong,” ujar Abdurahman, Kamis (10/7/2025).

Pemerintah Kota Mojokerto kata dia akan membersihkan area tersebut serta memasang lampu penerangan guna mencegah potensi penyalahgunaan lokasi di kemudian hari.

Saat tiba di lokasi, kolam dalam keadaan kosong dan ditutup pagar oleh warga sekitar. Namun, petugas menemukan sejumlah barang mencurigakan di sekitar kolam.

Yaitu kardus bekas alat kontrasepsi, kondom pria, beberapa celana dalam pria di semak-semak, sabun mandi dan plastik bekas sabun cuci.