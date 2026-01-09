Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilihan Paket Liburan ke Raja Ampat bersama Phinisea

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |10:55 WIB
Pilihan Paket Liburan ke Raja Ampat bersama Phinisea
Raja Ampat Speedboat Tour. (Foto: dok Phinisea)
A
A
A

JAKARTA - Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi laut terbaik di dunia dengan keindahan alam yang masih sangat terjaga. Gugusan pulau karst, laut berwarna biru kehijauan, serta kekayaan biota laut menjadikan kawasan ini impian banyak wisatawan.

Untuk menjelajah Raja Ampat dengan lebih tenang dan terencana, Raja Ampat tour packages dari Phinisea dapat menjadi pilihan yang nyaman dan berkesan.

Ragam Paket Liburan yang Tersedia

Tersedia beragam pilihan perjalanan, mulai dari open trip yang bersifat sosial hingga perjalanan pribadi dengan tingkat privasi tinggi. Berikut ragam paket yang ditawarkan:

Open Trip Raja Ampat (6 Hari 5 Malam hingga 12 Hari 11 Malam)

Open trip menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin menjelajah Raja Ampat sambil bertemu teman-teman baru. Dalam perjalanan ini, peserta akan berlayar bersama dalam satu kapal, menikmati rute yang telah dirancang mencakup spot favorit Raja Ampat.

Durasi perjalanan yang fleksibel memungkinkan wisatawan menyesuaikan waktu liburan, mulai dari eksplorasi singkat hingga petualangan panjang lintas pulau. Aktivitas seperti snorkeling, diving, trekking ringan, dan menikmati matahari terbenam menjadi bagian dari keseharian selama trip berlangsung.

Perjalanan Pribadi 8 Hari 7 Malam di Raja Ampat

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194337//kemenpora_gandeng_bri_salurkan_bonus_atlet-qoeP_large.jpg
Apresiasi Capaian Indonesia di SEA Games 2025, Kemenpora Gandeng BRI Salurkan Bonus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194331//perum_bulog_tegaskan_peran_strategisnya_sebagai_instrumen_negara_dalam_mengawal_keberhasilan_swasembada_pangan_nasional_2025-QZOm_large.jpeg
BULOG Kawal Keberhasilan Swasembada Pangan dan Pecahkan Rekor Penyerapan Gabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194319//ketulusan_pelayanan_pnm_untuk_kelompok_subsisten-oiE7_large.jpeg
Mendekati yang Tak Terjangkau: Ketulusan Pelayanan PNM untuk Kelompok Subsisten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/11/3194187//tips_aman_bertransaksi_dengan_kartu_kredit_bri-yGSJ_large.jpeg
Waspada Modus Kejahatan, Ini Tips Aman Bertransaksi dengan Kartu Kredit BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/11/3194093//perum_bulog_menerima_penghargaan_dari_presiden_republik_indonesia-AKLz_large.jpeg
Dukung Swasembada Pangan, BULOG Terima Penghargaan dari Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/340/3194019//el_hotel_bandung-KpVN_large.JPG
Retrovibes Guncang eL Hotel Bandung pada Perayaan Malam Tahun Baru 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement