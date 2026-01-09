Pilihan Paket Liburan ke Raja Ampat bersama Phinisea

JAKARTA - Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi laut terbaik di dunia dengan keindahan alam yang masih sangat terjaga. Gugusan pulau karst, laut berwarna biru kehijauan, serta kekayaan biota laut menjadikan kawasan ini impian banyak wisatawan.

Untuk menjelajah Raja Ampat dengan lebih tenang dan terencana, Raja Ampat tour packages dari Phinisea dapat menjadi pilihan yang nyaman dan berkesan.

Ragam Paket Liburan yang Tersedia

Tersedia beragam pilihan perjalanan, mulai dari open trip yang bersifat sosial hingga perjalanan pribadi dengan tingkat privasi tinggi. Berikut ragam paket yang ditawarkan:

Open Trip Raja Ampat (6 Hari 5 Malam hingga 12 Hari 11 Malam)

Open trip menjadi pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin menjelajah Raja Ampat sambil bertemu teman-teman baru. Dalam perjalanan ini, peserta akan berlayar bersama dalam satu kapal, menikmati rute yang telah dirancang mencakup spot favorit Raja Ampat.

Durasi perjalanan yang fleksibel memungkinkan wisatawan menyesuaikan waktu liburan, mulai dari eksplorasi singkat hingga petualangan panjang lintas pulau. Aktivitas seperti snorkeling, diving, trekking ringan, dan menikmati matahari terbenam menjadi bagian dari keseharian selama trip berlangsung.

Perjalanan Pribadi 8 Hari 7 Malam di Raja Ampat