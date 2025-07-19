Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |09:10 WIB
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
Grup LGBT (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

LUBUKLINGGAUMedia sosial di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan akun Facebook bernama 'Gay Lubuklinggau'. Pengikutnya mencapai ribuan.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Adhitia Bagus Arjunadi, mengakatan, langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Grup itu diduga bagian dari komunitas LGBT.

“Kami akan mendalami terkait akun tersebut. Tentunya, kami juga akan melakukan upaya-upaya preventif,” tegas Adhitia.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau kepada pihak penginapan yang berada di wilayah Lubuklinggau untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan.

"Segera lapor jika ada hal mencurigakan seperti ini ke kami. Tentunya akan segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumsel viral gay Lubuklinggau LGBT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150270/dedi_mulyadi-W83K_large.jpg
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125117/viral-KPf0_large.jpg
Heboh! Perwira Polisi dan Anak Buahnya Dipecat karena Lakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement