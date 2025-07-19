Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut

LUBUKLINGGAU – Media sosial di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan akun Facebook bernama 'Gay Lubuklinggau'. Pengikutnya mencapai ribuan.

Kapolres Lubuklinggau, AKBP Adhitia Bagus Arjunadi, mengakatan, langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Grup itu diduga bagian dari komunitas LGBT.

“Kami akan mendalami terkait akun tersebut. Tentunya, kami juga akan melakukan upaya-upaya preventif,” tegas Adhitia.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau kepada pihak penginapan yang berada di wilayah Lubuklinggau untuk meningkatkan kewaspadaan serta melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan.

"Segera lapor jika ada hal mencurigakan seperti ini ke kami. Tentunya akan segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.