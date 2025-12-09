Pelindo Pastikan Aktivitas Sunda Kelapa Kembali Normal Setelah Genangan Rob

JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Sunda Kelapa memastikan seluruh aktivitas operasional di Pelabuhan Sunda Kelapa telah kembali berjalan normal hari ini, setelah sempat mengalami gangguan akibat banjir rob yang melanda kawasan pesisir utara Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa, Ahmad Fahmi mengatakan, banjir rob dengan ketinggian yang cukup signifikan sempat menggenangi sejumlah area operasional sehingga menghambat pergerakan barang dan akses kendaraan menuju pelabuhan. Meski demikian, Pelindo memastikan upaya penanganan dilakukan secara cepat dan terukur agar pelayanan dapat dipulihkan secepat mungkin.

“Sejak awal kejadian, tim kami bekerja tanpa henti untuk memastikan operasional tetap berjalan dengan tingkat layanan terbaik yang memungkinkan. Kami akui operasional sempat tersendat karena tingginya genangan air, namun hari ini seluruh kegiatan sudah kembali normal,” ujar Fahmi.

Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengamanan area terdampak, normalisasi akses masuk pelabuhan, hingga memastikan fasilitas bongkar muat dan utilitas pendukung dapat berfungsi optimal kembali. Menurutnya, seluruh upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan pekerja maupun pengguna jasa.

“Komitmen kami adalah menjaga kelancaran logistik, terutama untuk komoditas penting yang melalui Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena itu, meskipun banjir rob memberikan tantangan berat, seluruh tim tetap bekerja keras agar pelayanan tidak terhenti,” katanya.