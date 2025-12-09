Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang yang penuh lumpur akibat diterjang banjir dan longsor, kini sudah tampak rapi dan kinclong berkat kerja keras para anggota TNI AD. Ratusan personel TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang sejak pekan lalu.

Usai kejadian bencana, akses menuju RSUD Aceh Tamiang tertutup kendaraan-kendaraan yang terbawa arus banjir, sehingga harus dipindahkan dengan digotong. Selain itu, menurut keterangan Komandan Kodim (Dandim) 0117/Aceh Tamiang Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, pada Sabtu 6 Desember 2025, RSUD Aceh Tamiang tertutup lumpur dengan ketebalan 40 sentimeter dan sudah mulai mengeras. Selain itu, kondisi seluruh barang dalam kondisi rusak dan porak-poranda akibat diterjang banjir.

Prajurit TNI bekerja keras membersihkan RSUD Aceh Tamiang, mereka mengeruk air dan lumpur dengan berbagai alat. Selanjutnya, mereka menarik selang panjang untuk menyemprotkan lantai rumah sakit dengan air bersih. Perlahan air dan lumpur coklat yang menutupi permukaan RSUD pun hilang.

Kini, dinding dan lantai rumah sakit sudah benar-benar bersih dari air dan lumpur. Keramik putih rumah sakit tampak seperti sedia kala. Tirai-tirai hingga kipas angin pun sudah mulai dipasang lagi.

Pada Senin 8 Desember 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melaporkan perkembangan signifikan. “Farmasi, IGD, dan koridor kembali rapi dan aman digunakan,” demikian dikutip dari laporan Kemenkes.