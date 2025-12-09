Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |19:59 WIB
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
Aksi heroik TNI sulap RSUD Aceh Tamiang dari berlumpur jadi kinclong (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang yang penuh lumpur akibat diterjang banjir dan longsor, kini sudah tampak rapi dan kinclong berkat kerja keras para anggota TNI AD. Ratusan personel TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang sejak pekan lalu.

Usai kejadian bencana, akses menuju RSUD Aceh Tamiang tertutup kendaraan-kendaraan yang terbawa arus banjir, sehingga harus dipindahkan dengan digotong. Selain itu, menurut keterangan Komandan Kodim (Dandim) 0117/Aceh Tamiang Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, pada Sabtu 6 Desember 2025, RSUD Aceh Tamiang tertutup lumpur dengan ketebalan 40 sentimeter dan sudah mulai mengeras. Selain itu, kondisi seluruh barang dalam kondisi rusak dan porak-poranda akibat diterjang banjir.

Prajurit TNI bekerja keras membersihkan RSUD Aceh Tamiang, mereka mengeruk air dan lumpur dengan berbagai alat. Selanjutnya, mereka menarik selang panjang untuk menyemprotkan lantai rumah sakit dengan air bersih. Perlahan air dan lumpur coklat yang menutupi permukaan RSUD pun hilang.

Kini, dinding dan lantai rumah sakit sudah benar-benar bersih dari air dan lumpur. Keramik putih rumah sakit tampak seperti sedia kala. Tirai-tirai hingga kipas angin pun sudah mulai dipasang lagi. 

Pada Senin 8 Desember 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melaporkan perkembangan signifikan. “Farmasi, IGD, dan koridor kembali rapi dan aman digunakan,” demikian dikutip dari laporan Kemenkes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188839/banjir-dS6A_large.jpg
Ketua MPU Aceh Ajak Masyarakat Dukung Pemulihan Pascabanjir, Jangan Saling Menyalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380/banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188359/wamensos_agus_jabo_priyono-HWTA_large.jpg
Cerita Wamensos Tinjau Bencana Sumatra, Kehabisan Bensin hingga Antre 4 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188352/kondisi_lapas_kuala_simpang_aceh_usai_banjir-Rf1j_large.jpg
Kondisi Lapas dan Rutan di Aceh Usai Diterjang Banjir Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342/banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188236/tni_ad-ozwB_large.jpg
Pascabencana, 80 Prajurit TNI AD Berjibaku Bersihkan RSUD Aceh Tamiang yang Porak-poranda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement