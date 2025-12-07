Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |14:55 WIB
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang di Kecamatan Karang Baru, rusak parah usai diterjang banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Saat banjir surut, material lumpur tebal tampak memenuhi banyak sudut ruangan membuat fasilitas kesehatan itu lumpuh dan membutuhkan penanganan darurat.

1. RSUD Aceh Tamiang Lumpuh

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, turun ke lokasi terdampak untuk memastikan penyaluran bantuan tiba tepat sasaran ke masyarakat. Setibanya di Aceh Tamiang, Suharyanto meninjau kondisi RSUD yang menjadi salah satu fasilitas vital paling terdampak.

Tim gabungan yang terdiri atas personel TNI, BPBD Aceh Tamiang, dan relawan telah mulai membersihkan rumah sakit sejak sehari sebelumnya. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, menyatakan pembersihan ditargetkan rampung dalam tiga hari.

“Pembersihan RSUD kami targetkan tiga hari selesai. Banyak tim gabungan yang membantu, semoga dilancarkan,” ujar Armia melalui keterangan resmi BNPB, Minggu (7/12/2025).

Sementara proses pembersihan berlangsung, RSUD Aceh Tamiang akan dialihfungsikan sebagai rumah sakit sementara. Posko kesehatan juga akan segera dibangun bersebelahan dengan posko pengungsian. Kementerian Kesehatan melalui RS Adam Malik turut menyiapkan dukungan alat kesehatan untuk mempercepat pemulihan layanan medis.

“Kami berterima kasih kepada Kepala BNPB yang langsung memberikan bantuan kepada kami. Akan kami manfaatkan sebaik-baiknya,” kata Armia.

 

