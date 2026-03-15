Breaking News! KM Gandha Nusantara 17 Tenggelam di Maluku Utara, 7 Penumpang Hilang

MALUKU UTARA – Kapal penumpang KM Gandha Nusantara 17 tenggelam di perairan Maluku Utara pada Minggu (15/3/2026). Sebanyak tujuh orang penumpang dilaporkan masih dalam pencarian.

“Daftar pencarian tujuh orang,” kata Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani saat dihubungi, Minggu (15/3/2026).

Iwan menjelaskan, kapal yang berlayar dari Bitung, Sulawesi Utara, menuju Ternate, Maluku Utara, itu sempat mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam. Kapal tersebut berangkat dari Bitung pada Sabtu (14/3) pukul 22.00 WITA.

Kemudian pada Minggu sekitar pukul 08.00 WIT, kapal yang berada di perairan Maluku Utara mengalami kerusakan mesin.

“Kru kapal telah berusaha melakukan perbaikan mandiri namun belum berhasil. Selanjutnya kapten kapal melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PELNI, lalu laporan itu diteruskan ke Basarnas Ternate untuk meminta bantuan SAR,” ujarnya.