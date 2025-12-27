Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Hilang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |18:31 WIB
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Satu Keluarga Asal Spanyol Hilang
Kapal Karam (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kapal wisata Putri Sakinah tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat insiden tersebut, empat turis asal Spanyol dilaporkan masih hilang.

Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Coordinator (SMC), Fathur Rahman, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Jumat 26 Desember 2025 malam. Kapal tersebut mengangkut 11 orang, terdiri atas enam wisatawan asal Spanyol, empat kru kapal, dan satu pemandu wisata.

Fathur menuturkan, tujuh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat pada dini hari. Proses evakuasi dilakukan oleh kapal wisata lain serta tim SAR gabungan.

"Tiga orang penumpang dievakuasi oleh Kapal Nepton dan empat orang dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan. Sementara itu, empat WNA asal Spanyol masih dalam pencarian hingga saat ini," kata Fathur, Sabtu (27/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
