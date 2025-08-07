Kapal Cepat Dolphin II Tenggelam di Sanur, 2 WNA dan 1 ABK Tewas

JAKARTA – Kapal cepat Dolphin II yang melayani rute Pelabuhan Nusa Penida–Sanur, Bali, tenggelam dan kandas di alur masuk pelabuhan pada Selasa 5 Agustus 2025. Kapal tersebut mengangkut 75 penumpang dan 5 anak buah kapal (ABK) saat insiden terjadi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, mengungkapkan bahwa dua korban warga negara asing (WNA), yakni Shi Guo Hong (20) dan Hanging Yu (37), ditemukan meninggal dunia pada hari pertama pencarian.

Korban ketiga, seorang ABK bernama I Kadek Adi Jaya Dinata (23) yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan meninggal dunia pada Rabu (6/8) sekitar pukul 13.00 WITA. Jenazahnya ditemukan terdampar di bibir Pantai Padang Galak, setelah dihantam gelombang.

"Awalnya dikira sebatang kayu yang mengambang, tapi saat mendekati pantai baru disadari itu adalah tubuh manusia. Warga yang melihat lalu berteriak minta bantuan," jelas Sidakarya melalui akun Instagram resmi @kantorsar_denpasar, dikutip Kamis (7/8/2025).

Tim SAR gabungan yang sedang menyisir area darat langsung bergerak ke lokasi dan mengevakuasi jenazah ke RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah menggunakan ambulans milik BPBD Kota Denpasar.