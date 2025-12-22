Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |15:56 WIB
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba. (Foto: Puteranegara/IMG)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita sejumlah narkotika yang diduga bakal diedarkan dalam ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, narkoba yang disita menjelang DWP di GWK Bali tersebut senilai Rp60.508.691.680.

"Estimasi harga senilai Rp60.508.691.680 setara dengan 162.202 jiwa terselamatkan," kata Eko dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

 

