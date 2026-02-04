Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |22:27 WIB
Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap
Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar peredaran vape atau rokok elektrik berisikan narkotika golongan II, yakni cairan etomidate di apartemen kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, dua orang wanita ditangkap.

“Petugas mengamankan dua orang perempuan di dua lokasi berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Kota Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto menambahkan, kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di apartemen tersebut.

Polisi kemudian melakukan pemantauan dan pemetaan area sebelum melakukan penindakan. Dia menuturkan, untuk pelaku pertama berinisial S (37) ditangkap pada Senin lalu sekitar pukul 21.00 WIB, di lobi apartemen di Tambora, Jakarta Barat.

Sementara dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis etomidate sebanyak 45 pcs.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vape Vape Narkoba Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198610/polresta_malang_konpers_narkoba-ZHWR_large.jpg
Polresta Malang Tangkap 36 Tersangka Kasus Narkoba, Sita Ganja hingga Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198347/narkoba-lUeL_large.jpg
Ciduk Dua Pengedar Narkoba, Polda Metro Sita Sabu dan Happy Five Rp41 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196744/dua_pemuda_ditangkap-k9u2_large.jpg
Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195228/polda_metro_jaya-CsGJ_large.jpg
Kronologi Terbongkarnya Lab Narkoba di Apartemen Pluit yang Libatkan WN Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194541/narkoba-TjQF_large.jpg
Selundupkan Narkoba, Pasutri Asal Pakistan Nekat Telan 162 Kapsul Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194546/ammar_zoni-pl6J_large.jpg
Polisi Bantah Siksa Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement