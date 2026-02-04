Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar peredaran vape atau rokok elektrik berisikan narkotika golongan II, yakni cairan etomidate di apartemen kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam kasus ini, dua orang wanita ditangkap.

“Petugas mengamankan dua orang perempuan di dua lokasi berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Kota Tangerang,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto menambahkan, kasus ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di apartemen tersebut.

Polisi kemudian melakukan pemantauan dan pemetaan area sebelum melakukan penindakan. Dia menuturkan, untuk pelaku pertama berinisial S (37) ditangkap pada Senin lalu sekitar pukul 21.00 WIB, di lobi apartemen di Tambora, Jakarta Barat.

Sementara dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis etomidate sebanyak 45 pcs.