HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bantah Siksa Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |00:52 WIB
Polisi Bantah Siksa Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba
Ammar Zoni (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi membantah klaim terdakwa kasus dugaan narkotika Ammar Zoni soal adanya perlakuan intimidasi dan kekerasan fisik. Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan menjelaskan tudingan tersebut tidak benar. Menurutnya, hal itu sudah melalui pemeriksaan internal.

“Berdasarkan keterangan dari penyidik, hal yang disampaikan saudara Ammar Zoni itu tidak betul. Sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh Paminal Polda. Tidak terbukti berdasarkan keterangan dari penyidik saya,” kata Pengky, dikutip Jumat (9/1/2026).

Menurut Pengky, seharusnya pengakuan tersebut didasarkan pada bukti. Misalnya dengan adanya rekaman CCTV atau hasil visum.

“Iya, intimidasi dan pemerasan enggak ada. Kalaupun nanti ada pemeriksaan lanjutan, ya silakan. Sedangkan untuk pembuktiannya kan kalau itu kan ada visum et repertum pastinya kalau kekerasan kan? CCTV, CCTV itu miliknya Rutan, bukan Polsek. Jadi kalau mau dibuka ya Rutan, bukan Polsek,” ujar Pengky.

Pengky juga memastikan seluruh pemeriksaan enam terdakwa dilakukan di Rutan Salemba. “Di rutan, betul, di rutan. Jadi tidak keluar sama sekali (dari rutan),” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
