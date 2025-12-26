Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |19:42 WIB
Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis
Polri mengerahkan tenaga kesehatan di Sumbar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Warga Sumatra Barat (Sumbar) mengeluhkan berbagai penyakit usai terdampak bencana alam. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Polri mengerahkan tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Susmelawati Rosya, mengungkapkan sejumlah keluhan yang dialami warga saat menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Pelayanan kesehatan meliputi keluhan seperti demam, batuk, flu, sakit gigi, gatal-gatal, asam lambung, diare, hingga hipertensi," kata Susmelawati kepada awak media, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, kegiatan bakti kesehatan tersebut mencakup pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah terdampak bencana banjir, dengan total 222 orang yang telah mendapatkan layanan kesehatan.

Adapun lokasi bakti kesehatan dilaksanakan di sejumlah posko pengungsian, antara lain Posko Huntara Lubuk Buaya sebanyak 39 orang, Posko Nanggalo 20 orang, dan Posko Sungai Lareh 26 orang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192027//polri-pAo8_large.jpg
Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192023//bencana_alam_di_sumatera-5Wkc_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sumatera Bertambah Jadi 1.137 Orang dan 163 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192021//pembangunan_huntara_di_tapanuli_utara-tGx9_large.jpg
Pemerintah Targetkan 500 Rumah Korban Bencana di Sumatera Rampung dalam Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191989//prabowo_dan_luhut-bFNR_large.png
Prabowo Datangi Rumah Luhut: Ada Kabar yang Bikin Presiden Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987//bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979//tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement