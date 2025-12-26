Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis

JAKARTA – Warga Sumatra Barat (Sumbar) mengeluhkan berbagai penyakit usai terdampak bencana alam. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Polri mengerahkan tenaga kesehatan (nakes) untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Susmelawati Rosya, mengungkapkan sejumlah keluhan yang dialami warga saat menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Pelayanan kesehatan meliputi keluhan seperti demam, batuk, flu, sakit gigi, gatal-gatal, asam lambung, diare, hingga hipertensi," kata Susmelawati kepada awak media, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, kegiatan bakti kesehatan tersebut mencakup pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah terdampak bencana banjir, dengan total 222 orang yang telah mendapatkan layanan kesehatan.

Adapun lokasi bakti kesehatan dilaksanakan di sejumlah posko pengungsian, antara lain Posko Huntara Lubuk Buaya sebanyak 39 orang, Posko Nanggalo 20 orang, dan Posko Sungai Lareh 26 orang.