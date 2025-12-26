Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |18:22 WIB
Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera
Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera
A
A
A

JAKARTA - Polri saat ini fokus menggelar operasi kemanusiaan di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya dengan melakukan identifikasi jenazah korban bencana Sumatera.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, bahwa, dalam satu bulan ini, Polri bakal fokus identifikasi jenazah korban bencana, mendistribusikan bantuan hingga pengerahan tenaga kesehatan untuk masyarakat.

"Fokus selama 1 bulan ini tentunya selain mitigasi bencana, kemudian suplai bantuan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, alat kesehatan, juga kami berkejaran dengan waktu untuk identifikasi jenazah yang belum teridentifikasi," kata Dedi di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Dedi menuturkan, tim DVI melaporkan bahwa masih ada beberapa jenazah korban bencana alam Aceh, Sumut dan Sumbar yang memerlukan percepatan proses identifikasi.

"Ya tim DVI sudah mendapat laporan, dari Sumatera Utara masih ada beberapa jenazah yang terus kita akan DVI, melakukan identifikasi dengan menggunakan pendekatan DNA,"ujarnya.

"Kemudian di Sumatera Utara pun demikian, untuk Aceh kami akan update kembali berapa kebutuhan untuk tim DVI untuk segera melakukan identifikasi jenazah," lanjut Dedi.

 

Halaman:
1 2
      
