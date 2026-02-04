Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Daerah di Aceh Masih Berstatus Tanggap Darurat Bencana

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |02:00 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, terdapat tiga daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat bencana. Ketiga daerah tersebut yakni Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya.

Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

"Jadi tidak ada lagi di tiga provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya," kata Suharyanto.

Suharyanto menyatakan, bencana Sumatera telah menimbulkan dampak cukup besar. BNPB mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.204 jiwa.

"Jadi yang meninggal dunia tiga provinsi 1.204, hilang 140, mengungsi 105.000 lebih. Ini yang hilang sudah tidak ada lagi operasi pencarian pertolongan, sudah dihentikan oleh Basarnas, oleh tim gabungan karena sekarang sudah masuk masa transisi menuju pemulihan," ujarnya.

 

