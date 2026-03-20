Puncak Mudik Berakhir, Pelabuhan Merak Kosong Total Tanpa Kendaraan

CILEGON - Suasana tidak biasa terjadi di Pelabuhan Merak, khususnya di Dermaga Enam Terminal Eksekutif, yang tampak kosong tanpa antrean kendaraan seperti hari-hari sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Okezone sejak Kamis (19/3/2026) pukul 20.00 hingga Jumat (20/3/2026) pukul 00.00, tidak terlihat kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan melalui pintu gerbang. Kondisi tersebut membuat area buffer zone atau zona tunggu kendaraan sebelum naik kapal tampak lengang tanpa antrean.

Kekosongan tidak hanya terjadi di buffer zone bagian dalam, tetapi juga di area luar pelabuhan, tepatnya di sekitar pintu masuk. Sejumlah petugas yang biasanya berjaga dan melakukan pemeriksaan tiket penumpang pun tidak terlihat di jalur buffer zone.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan puncak arus mudik 2026 di Pelabuhan Merak telah terlewati pada malam ini.