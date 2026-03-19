Arus Mudik Memuncak, Antrean Kendaraan Mengular di Pelabuhan Merak

CILEGON – Sejak dimulainya masa puncak arus mudik 2026 di Pelabuhan Merak, volume kendaraan pemudik yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera terus meningkat. Salah satunya terlihat di Pelabuhan Merak tipe reguler.

Menurut pantauan Okezone pada Kamis (19/3/2026) pukul 13.00 WIB, Pelabuhan Merak tipe reguler tampak mengalami kepadatan kendaraan, baik pribadi maupun umum. Hal itu terlihat dari antrean ratusan kendaraan yang cukup signifikan di setiap buffer zone yang telah disediakan.

Bahkan, antrean terjadi di setiap dermaga yang tersedia di tipe reguler. Tipe ini memiliki lima dermaga untuk melayani bongkar muat penyeberangan. Jika sebelumnya hanya satu atau dua dermaga yang beroperasi, kali ini lima dermaga dikerahkan untuk mengurai antrean kendaraan yang cukup signifikan.

Selain itu, volume kendaraan yang masuk dari pintu pelabuhan juga terus terlihat dengan intensitas yang stabil. Satu per satu mobil masuk ke dalam kapal secara perlahan agar dapat terparkir dengan rapi.

Kondisi ini tampak kontras dengan situasi di dermaga enam tipe eksekutif yang pada siang hari justru terlihat sepi dari antrean kendaraan.

Direktur PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan, puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada H-3 dan H-2 Lebaran, yakni pada 18 hingga 19 Maret 2026.

“Jadi, prediksi kami untuk puncak arus mudik berada pada tanggal 18 sampai dengan 19 Maret untuk wilayah Jawa dan Sumatera,” kata Heru, Senin (16/3/2026).