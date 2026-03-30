Pramono: Ada Pendatang ke Jakarta yang Belum Paham Kondisi Ibu Kota

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya mulai mendata para pendatang yang datang ke ibu kota setelah arus mudik Lebaran 2026.

Pramono mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan adanya sejumlah pendatang yang datang tanpa memahami kondisi Jakarta.

“Saat ini kami sudah mulai mendapatkan laporan ada beberapa pendatang yang belum mengetahui kondisi Jakarta ketika tiba di sini. Yang seperti itu tentu akan didata,” ujar Pramono di DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, para pendatang tersebut umumnya datang dengan harapan memperoleh pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup.