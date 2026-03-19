Arus Mudik Membludak, One Way Lokal Diperpanjang hingga Km 459

JAKARTA – Arus mudik Lebaran menuju wilayah Jawa masih terpantau macet akibat lonjakan volume kendaraan. Petugas pun meneruskan rekayasa lalu lintas one way hingga KM 459.

Penerapan one way lokal saat ini berlangsung mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jalan Tol Batang–Semarang, hingga KM 459 Salatiga, Jalan Tol Semarang–Solo. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan selama periode puncak arus mudik.

Senior Manager Representative Office 2 PT Jasamarga Transjawa Tol, M. Faried Sulistamtama, mengklaim bahwa kondisi lalu lintas di wilayah Semarang hingga saat ini masih terpantau terkendali.

“Berdasarkan pemantauan terkini di lapangan, lalu lintas masih menunjukkan peningkatan volume, namun arus kendaraan tetap bergerak lancar. Di antaranya terpantau pada KM 427+000, kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 74 km/jam, yang menunjukkan kondisi lalu lintas berada dalam kategori lancar,” kata Faried, Kamis (19/3/2026).