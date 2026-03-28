Puncak Arus Balik Lebaran Gelombang Kedua Diprediksi Hari Ini

JAKARTA - Korps Lalu Lintas Polri memprediksi puncak arus balik Lebaran gelombang kedua terjadi pada Sabtu (28/3/2026).

Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, mengatakan kepolisian telah menyiagakan personel serta skema rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dari arah timur.

“Diperkirakan puncak arus balik,” ujar Agus di KM 48 Tol Jakarta–Cikampek Toll Road.

Agus menjelaskan, sistem one way tahap pertama dan kedua di sejumlah titik masih diberlakukan dan belum dicabut.