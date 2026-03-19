H-2 Lebaran, Jalur Arteri Menuju Pelabuhan Merak Macet

CILEGON - Memasuki H-2 Lebaran 2026, kepadatan kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak. Kepadatan tersebut membuat jalur arteri menuju Pelabuhan Merak dari arah Cilegon macet.

Menurut pantauan Okezone, Kamis (19/3/3/2026) sekitar pukul 08.30 WIB, kemacetan terjadi sekitar 400 hingga 600 meter dari Pelabuhan Merak. Terlihat banyak kendaraan pribadi maupun umum tidak bisa bergerak akibat kemacetan yang signifikan.

Selain itu, arus lalu-lintas di depan pintu pelabuhan khususnya dermaga enam tipe eksekutif juga mengalami kepadatan dan antrean kendaraan di pelabuhan hampir meluber ke jalan arteri.

Antrean kendaraan di pelabuhan juga cukup padat hingga buffer zone yang disediakan di luar pelabuhan penuh diisi oleh kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan.

Salah satu pengendara mobil asal Jakarta, Muchamad Bahrudin, mengaku kemacetan terjadi sejak subuh hari sekitar pukul 04.00 WIB. Ia terjebak kemacetan selama dua jam hingga akhirnya baru sampai ke pelabuhan pada pukul 06.00 WIB.