Mudik Lebaran 2026, Pelabuhan Merak Padat sejak Dini Hari

CILEGON - Kepadatan kendaraan terus terjadi di Pelabuhan Merak, Banten, sejak dini hari pada hari kedua puncak arus mudik Lebaran 2026 atau tepatnya pada Kamis (19/3/2026).

Menurut pantauan Okezone, kepadatan kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Merak hingga pukul 10.00 WIB. Hal itu dapat dilihat dari antrean kendaraan yang memenuhi buffer zone di bagian dalam pelabuhan. Semua lajur buffer zone terisi penuh oleh kendaraan yang menunggu untuk masuk ke kapal.

Selain di bagian dalam, ratusan kendaraan juga mengantre di dua buffer zone yang tersedia di bagian luar pintu masuk pelabuhan. Bahkan antrean juga hampir meluber ke jalur arteri.

Direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan, kendaraan yang tercatat masuk ke Pelabuhan Merak per tanggal 18 Maret 2026 mencapai 19.000 kendaraan.

“Ini yang sudah yang sudah check in ini sebanyak 18.000 jadi masih ada 1.000 lagi yang belum check in. Sesuai dengan prediksi kami bahwa puncak mudik itu ada di tanggal 18,” ucap Heru dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).