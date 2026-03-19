Puncak Arus Mudik, Volume Kendaraan Melonjak di Tol Cileunyi dan Ciawi

JAKARTA - Jasa Marga mencatat terjadi lonjakan kendaraan di puncak arus mudik Lebaran pada Rabu 18 Maret 2026. Pemudik paling banyak melintas Tol Cileunyi hingga Ciawi.

Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Merak dan Puncak Bogor sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cikupa dan GT Ciawi 1 Total tercatat sebanyak 94.561 kendaraan.

"Naik sebanyak 16,54 persen dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 81.140 kendaraan transaksi," kata Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Kamis (19/3/2026).

Volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak tercatat sebanyak 49.913 kendaraan melintas atau meningkat 4,32% dibandingkan lalu lintas transaksi normal sebanyak 47.847 kendaraan.

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 arah Puncak Bogor tercatat sebanyak 44.648 kendaraan. Jumlah ini naik sebanyak 34,11% terhadap lalu lintas transaksi normal yaitu sebanyak 33.293 kendaraan.

Sementara itu di wilayah Jawa Barat, volume lalu lintas menuju Bandung atau Rancaekek sekitarnya, tercatat total sebanyak 76.460 kendaraan melintas. Angka itu naik sebesar 15,26% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 66.336 kendaraan.

"Sedangkan volume lalu lintas meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta melalui gerbang tol yang sama, tercatat volume lalu lintas sebanyak 56.257 kendaraan melintas, atau lebih rendah 2,16% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 57.499 kendaraan, lalu lintas terdistribusi melalui dua Gerbang Tol," ujarnya.

GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi

Terpantau sebanyak 44.852 kendaraan melaju menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut naik sebesar 37,87% dari lalin normal yaitu sebanyak 32.533 kendaraan.