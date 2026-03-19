Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puncak Arus Mudik, Volume Kendaraan Melonjak di Tol Cileunyi dan Ciawi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |11:37 WIB
Puncak Arus Mudik, Volume Kendaraan Melonjak di Tol Cileunyi dan Ciawi (Ilustrasi/Dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga mencatat terjadi lonjakan kendaraan di puncak arus mudik Lebaran pada Rabu 18 Maret 2026. Pemudik paling banyak melintas Tol Cileunyi hingga Ciawi. 

Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Merak dan Puncak Bogor sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cikupa dan GT Ciawi 1 Total tercatat sebanyak 94.561 kendaraan. 

"Naik sebanyak 16,54 persen dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 81.140 kendaraan transaksi," kata Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Kamis (19/3/2026). 

Volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak tercatat sebanyak 49.913 kendaraan melintas atau meningkat 4,32% dibandingkan lalu lintas transaksi normal sebanyak 47.847 kendaraan.

Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 arah Puncak Bogor tercatat sebanyak 44.648 kendaraan. Jumlah ini naik sebanyak 34,11% terhadap lalu lintas transaksi normal yaitu sebanyak 33.293 kendaraan.

Sementara itu di wilayah Jawa Barat, volume lalu lintas menuju Bandung atau Rancaekek sekitarnya, tercatat total sebanyak 76.460 kendaraan melintas. Angka itu naik sebesar 15,26% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 66.336 kendaraan. 

"Sedangkan volume lalu lintas meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta melalui gerbang tol yang sama, tercatat volume lalu lintas sebanyak 56.257 kendaraan melintas, atau lebih rendah 2,16% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 57.499 kendaraan, lalu lintas terdistribusi melalui dua Gerbang Tol," ujarnya. 

GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi

Terpantau sebanyak 44.852 kendaraan melaju menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut naik sebesar 37,87% dari lalin normal yaitu sebanyak 32.533 kendaraan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207778/terminal_kampung_rambutan-Ezm9_large.jpg
Mudik Lebaran, 600 Orang Berangkat dari Terminal Kampung Rambutan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207760/one_way-Ix71_large.jpg
Info Mudik: One Way Diberlakukan hingga Salatiga, Contraflow Mulai KM 36 Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/338/3207754/tol_mbz-S1oe_large.jpg
Jalan Tol Layang MBZ Ruas Bekasi Timur-Tambun Macet Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207746/pelabuhan_merak-0zLo_large.jpg
Puncak Arus Mudik, 124 Ribu Penumpang dan 19 Ribu Kendaraan Menyeberang dari Pelabuhan Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207726/polres_tasikmalaya-L7EQ_large.jpg
Mudik Lebaran: 52.597 Kendaraan Melintas di Lingkar Gentong, Dua Kali One Way Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/338/3207721/mudik-8jVK_large.jpg
Puncak Arus Mudik, Kalimalang Dipadati Kendaraan Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement