Puncak Arus Mudik, Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Terus Bertambah

JAKARTA - Jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Jaktim), terus bertambah. Hal tersebut seiring prediksi puncak arus mudik adalah hari ini.

Jika tadi pagi penumpang mencapai 2.659 orang, berdasarkan rekapitulasi data per siang ini, tercatat ada 3.018 pemudik yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan.

"Hingga pukul 13.00, sudah ada 3.018 yang menuju Jatim, Jateng DIY, Jabar, dan Sumatera," kata Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain di kantornya, Rabu (18/3/2026).

Revi menyebut untuk armada bus yang disiapkan setiap harinya mencapai 284 kendaraan. Angka itu bisa bertambah jika terjadi lonjakan.

"Siapkan bus bantuan dengan syarat kelayakan pastikan penumpang aman," ujarnya.