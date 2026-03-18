Jasa Marga Prediksi 3,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan Achmad Purwantono mengungkapkan sebanyak 3,5 juta kendaraan diperkirakan akan keluar dari Jakarta selama periode arus mudik Lebaran 2026.



“Kami memperkirakan 3,5 juta kendaraan akan melintas keluar dari Jakarta,” ungkap Rivan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026), terkait kesiapan infrastruktur transportasi menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat.

Rivan menjelaskan, Jasa Marga saat ini mengelola sepanjang 1.294 kilometer jalan tol yang menjadi jalur utama arus mudik. Berdasarkan analisis data berbasis teknologi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi dalam dua gelombang, yaitu pada 14 Maret dan 18 Maret 2026.

“Dari data yang kami miliki ini kami menggunakan proyeksi yang alhamdulillah di dalam satu tahun terakhir dengan penggunaan platform Intelligent Transportation System, kamera yang ditingkatkan fasilitasnya menjadi ITA atau Intelligent Traffic Analysis maupun radar, perkiraan tidak hanya jumlah tetapi juga prediksi di setiap waktunya yang 3,5 juta ini kami perkirakan akan muncul di gelombang mudik yaitu di tanggal 14 dan tanggal 18 hari ini,” ujarnya.

Pada hari ini saja, volume lalu lintas harian (LHR) diperkirakan mencapai 256.000 kendaraan. Sementara pada malam sebelumnya tercatat 221.000 kendaraan melintas, menjadi angka tertinggi sejak 13 Maret 2026. Dari total pergerakan tersebut, sekitar 50 persen kendaraan diprediksi mengarah ke wilayah timur, khususnya jalur Tol Trans-Jawa.

“Hari ini diperkirakan akan mencapai 256.000 LHR-nya dan semalam saja terbukti sudah 221.000 dan yang tertinggi sejak tanggal 13 Maret yang lalu. Sebaran yang banyak terhadap arus mudik adalah 50% ini ke arah Timur yaitu ke arah Trans Jawa,” kata Rivan.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Rivan mengatakan, Jasa Marga menyiapkan sejumlah ruas tol fungsional yang akan dioperasikan secara situasional, terutama saat arus mudik maupun arus balik.

Salah satu yang disiapkan adalah ruas Japek II Selatan sepanjang 50 kilometer, yang menghubungkan Sadang hingga Setu atau Burangkeng. Ruas ini akan difungsikan saat arus balik, khususnya untuk mengurai kepadatan di KM 66, titik pertemuan jalur Trans Jawa dan Cipularang.

Selain itu, ruas Tol Solo–Yogyakarta kini telah diperpanjang hingga Purwomartani, Kalasan, sepanjang 11,48 kilometer. Sebelumnya, ruas ini hanya beroperasi hingga Prambanan.

“Ini sangat membantu untuk masyarakat yang melakukan mudik dan juga bisa digunakan arus balik karena pada saat keluar dari Prambanan masih ada crossing di sekitar Prambanan dan ini akan dapat mengurai kepadatan dari arah Solo ke Jogja,” tutur Rivan.