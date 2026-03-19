Lalin Macet Imbas Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Kemacetan terjadi di KM 15 Tol Jakarta Cikampek (Japek) arah Cikampek, Kamis (19/3/2026). Kendaraan berjalan tersendat sejak mulai KM 15 ruas tol Japek.

Berdasarkan pantauan di lapangan, enam lajur di ruas tol Japek padat dengan mobil dan truk yang ke arah Cikampek. Sementara itu, arah sebaliknya atau dari Cikampek ke Jakarta tampak lengang. Cuaca saat ini terpantau cerah.

Berdasarkan informasi yang diterima dari PT Jasa Marga, kepadatan kendaraan di ruas tol Japek imbas dari adanya mobil yang terbakar di KM 40+200 A. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekira pukul 08.40 WIB. Saat ini, petugas sedang melakukan aksi cepat evakuasi.

"Insiden ini melibatkan kendaraan (KR) semula melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek. Berdasarkan keterangan petugas, KR mengalami konsleting arus listrik sehingga menyebabkan KR terbakar,” kata Senior Manager Representative Office 1 Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Amri Sanusi melalui pesan singkatnya, Kamis (19/3/2026).

Hingga saat ini, proses pemadaman dan evakuasi KR di lokasi kejadian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Pengaturan lalu lintas serta pengamanan area kejadian dilakukan guna memastikan arus kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan terkendali.

(Erha Aprili Ramadhoni)

