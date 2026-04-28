Awas Macet, Mobil Terbakar di Tol Dalam Kota Arah Cawang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:29 WIB
Awas Macet, Mobil Terbakar di Tol Dalam Kota Arah Cawang
Mobil terbakar di Tol Dalam Kota arah Cawang (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Sebuah mobil terbakar di Tol Dalam Kota (Dalkot), tepatnya di depan Polda Metro Jaya arah Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (28/4/2026) malam. Pantauan di lokasi, api telah berkobar dan memenuhi bagian depan mobil. Terlihat mobil berwarna putih tersebut berada di lajur paling kanan.

Kejadian itu menyebabkan kemacetan lalu lintas dari arah Palmerah menuju Cawang. Mobil yang melintas di jalur kanan langsung berpindah ke jalur paling kiri untuk menghindari mobil terbakar tersebut.

Sejumlah petugas kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Peristiwa tersebut menyedot menarik perhatian masyarakat. Tak sedikit yang menjadikannya sebagai tontonan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), termasuk di jembatan penyeberangan orang (JPO) Semanggi.

Tak berselang lama, satu unit mobil pemadam kebakaran beserta sejumlah personel tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Belum diketahui kronologi dan penyebab pasti kebakaran mobil tersebut, dan pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan.

(Arief Setyadi )

