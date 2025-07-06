Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung, Nih Penampakannya!

Agus W , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |08:48 WIB
Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung, Nih Penampakannya!
Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung
BANDUNG - Satu unit mobil listrik Wuling Air Ev terbakar hebat di Kawasan Moh Toha, tepatnya Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (5/6/2025) malam. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Salah satu saksi mata Rayhan (19), mengatakan, mobil listrik itu terbakar saat melaju ke arah Timur. Api muncul dari bagian depan sebelah kanan mobil.

Pengemudi berhenti dan turun untuk menyelamatkan diri. Mobil terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil berwarna putih itu.

"Awal kejadian sih mobil tiba-tiba keluar asap. Terus api keluar dari depan sebelah kanan," kata Rayhan, Minggu (6/7/2025).

Menurut Rayhan, api merembet ke bagian mobil lainnya. Akhirnya, seluruh bagian mobil terbakar hingga hangus.

Warga yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api. Sebab mereka khawatir terjadi ledakan susulan.

Arus lalu lintas pun sempat tersendat lantaran sejumlah pengendara memilih untuk berhenti sementara demi keselamatan diri.

 

