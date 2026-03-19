Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |10:40 WIB
Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Mobil Terbakar di Tol Jakarta-Cikampek, Diduga Akibat Korsleting Listrik
A
A
A

JAKARTA - Mobil terbakar di di KM 40+200 A arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pada Kamis (19/3/2026), pukul 08.40 WIB. Mobil itu terbakar karena diduga akibat korsleting arus listrik.

Senior Manager Representative Office 1 Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Amri Sanusi mengatakan setelah mendapatkan informasi, petugas Mobile Customer Service segera melakukan evakuasi.

“Insiden ini melibatkan kendaraan (KR) semula melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek. Berdasarkan keterangan petugas, kendaraan mengalami korsleting arus listrik sehingga menyebabkan kendaraan terbakar,” jelas Amri dalam keterangannya. 

Hingga saat ini, petugas masih terus memadamkan dan mengevakuasi kendaraan di lokasi kejadian. Pengaturan lalu lintas serta pengamanan area kejadian dilakukan guna memastikan arus kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan terkendali.

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati selama berkendara, mempersiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Pengguna jalan juga diimbau untuk beristirahat di rest area apabila merasa lelah agar perjalanan tetap aman hingga tujuan,” ujar Ria.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement