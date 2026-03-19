Tol MBZ Buka-Tutup Situasional dari Jati Asih-Kalimalang Arah Cikampek

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |09:39 WIB
Tol MBZ Buka-Tutup Situasional dari Jati Asih-Kalimalang Arah Cikampek (Dok Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (PT JJC) menerapkan buka-tutup akses masuk tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) pada arus mudik Lebaran, Kamis (19/3/2026). Hal ini ditujukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di ruas tol sepanjang 36,4 km tersebut.

GM Operasi dan Pemeliharaan PT JJC, Desti Anggraeni mengatakan, rekayasa lalu lintas buka-tutup dilakukan pada akses masuk MBZ secara situasional menuju Cikampek atas diskresi pihak kepolisian.

"Sampai saat ini, rekayasa lalu lintas buka tutup secara situasional atas diskresi pihak kepolisian pada akses masuk Ruas Layang MBZ yaitu akses masuk Jati Asih, Kalimalang dan KM 10 A yang mulai diberlakukan sejak hari Rabu (18/03) pukul 22.24 WIB," tutur Desti dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah buka-tutup ini lantaran tingginya volume kendaraan melewati ruas Jalan Layang MBZ. "Juga dilaporkan gangguan berupa kendaraan mengalami overheat, kehabisan BBM, kempes ban dan gangguan kendaraan lainnya," tuturnya.

"Rekayasa lalu lintas ini juga diberlakukan agar mengurai terjadinya kepadatan di akses keluar KM 48 Ruas Jalan Layang MBZ karena adanya pertemuan lalu lintas dari Ruas Jakarta Cikampek," tutur Desti.

Namun, Desti mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan. Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima, menjaga kecukupan daya listrik dan BBM, serta mengantisipasi potensi perubahan cuaca, terutama hujan.

"Sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan," katanya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

