Info Mudik: One Way Diberlakukan hingga Salatiga, Contraflow Mulai KM 36 Tol Japek

JAKARTA - Rekayasa lalu lintas one way (satu arah) dan contraflow di Tol Trans Jawa mulai dilaksanakan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan diskresi kepolisian untuk mengurai kepadatan lalu lintas pemudik memasuki puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui akun media sosial X Jasa Marga, Kamis (19/3/2026) pukul 08.30 WIB, rekayasa lalu lintas one way kini diberlakukan mulai dari Gerbang Tol Cikampek Utama KM 70 hingga Salatiga KM 459.

Kebijakan ini dikhususkan bagi kendaraan yang melaju menuju arah Timur, terutama bagi pemudik dengan tujuan Solo dan Surabaya.

“08.30 WIB Cikampek Utama KM 70 - Salatiga KM 459 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY). Khusus Kendaraan yang menuju arah Solo/Surabaya,” tulis Jasa Marga.

Selain one way, sistem contraflow atau lawan arus diterapkan di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Pengalihan ini dimulai dari Cikarang Pusat KM 36+900 hingga Cikampek Utama KM 70.



“08.30 WIB #Tol_Japek Cikarang Pusat KM 36+900 - Cikampek Utama KM 70 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian,” tulisnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.