Puncak Arus Mudik, 124 Ribu Penumpang dan 19 Ribu Kendaraan Menyeberang dari Pelabuhan Merak

CILEGON - Volume kendaraan pada masa puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak tercatat meningkat signifikan khususnya pada H-3 Lebaran, Rabu (18/3/2026).

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry mengungkapkan sebanyak 124.000 penumpang tercatat menyeberang melalui Pelabuhan Merak pada H-3 Lebaran yang merupakan masa puncak arus mudik 2026. Hal tersebut diungkapkan langsung Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo dalam konferensi pers Rabu (18/3/2026) malam.

“Jumlah penumpang per hari ini yang sudah kita seberangkan hari ini saja itu sekitar 124.000,” kata Heru.

Ia mengatakan, jika ditotal secara keseluruhan sejak dibukanya angkutan Lebaran pada H-10, sebanyak 593.033 penumpang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Jumlah itu terdiri atas penumpang dengan kendaraan serta penumpang pejalan kaki.

“Jadi kalau kita akumulasikan semuanya, ini dari H-10 sampai dengan H-3 hari ini dari data tadi malam sampai dengan pukul 18.00 tadi sore, ini akumulasi jumlah penumpang yang sudah kita seberangkan sebanyak 593.033 penumpang,” ucap dia.

Sementara itu, kendaraan tercatat masuk ke Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Pulau Sumatera pada masa Puncak Arus Mudik 2026 yang bertepatan dengan H-3 Lebaran. Ia menjelaskan, data itu didapat dari catatan reservasi kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak.

Dari 19.000 kendaraan, 18.000 di antaranya sudah berdatangan dan sebagian sudah menyeberang. Sementara, untuk 1000 kendaraan lainnya masih dalam proses perjalanan menuju Pelabuhan Merak.

“Ini yang sudah yang sudah check in ini sebanyak 18.000 jadi masih ada 1.000 lagi yang belum check in. Sesuai dengan prediksi kami, puncak mudik itu ada di tanggal 18,” jelas Heru.