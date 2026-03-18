Stasiun Gambir Padat di Puncak Arus Mudik Lebaran

JAKARTA - Stasiun Kereta Api (KA) Gambir, Jakarta Pusat, terlihat masih ramai didatangi para pemudik pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 19.20 WIB, lobi Stasiun Gambir dipenuhi para pemudik. Para calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan terus berdatangan.

Mereka terlihat membawa tas-tas besar hingga koper itu tak serta-merta membuat mereka berdesakan. Area lobi masih terbilang lengang, terlihat para pemudik masih bisa berlalu-lalang tanpa berdesakan.

Sesekali terdengar pengumuman dari pengeras suara mengenai kereta dengan tujuan kota tertentu yang akan segera berangkat. Mendengar pengumuman itu, sejumlah pemudik bergegas naik ke lantai atas menuju peron.

Sementara itu, berdasarkan data pada pukul 15.00 WIB, KAI Daop 1 Jakarta mencatat Stasiun Gambir menjadi stasiun dengan volume penumpang keberangkatan mencapai 17.767 penumpang.

“Keberangkatan: Stasiun Pasar Senen 22.633 penumpang, Stasiun Gambir 17.767, Stasiun Bekasi 6.364, Stasiun Cikampek 1.458, Stasiun Cikarang 2.132, Stasiun Jatinegara 1.471, dan Stasiun Karawang 820,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Rabu (18/3/2026).

Untuk kedatangan, Franoto merincikan Stasiun Pasar Senen mencapai 10.419 penumpang, Stasiun Gambir 8.155, Stasiun Bekasi 4.486, Stasiun Cikampek 834, Stasiun Cikarang 912, Stasiun Jatinegara 3.983, dan Stasiun Karawang 795.

(Arief Setyadi )

