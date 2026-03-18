Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan, Pijat Gratis dari Tunanetra Disiagakan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |18:37 WIB
JAKARTA - Puncak arus mudik 2026 diprediksi berlangsung pada hari ini, Rabu (18/3/2026). Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, menjadi salah satu titik terpadat selama musim mudik tahun ini.

Selain keamanan, pihak pengelola menyediakan fasilitas unik berupa pijat gratis bagi pemudik yang kelelahan. 

Layanan pijat ini bekerja sama dengan Baznas dan Dinas Sosial dengan memberdayakan tenaga terampil dari kalangan tunanetra. 

Fasilitas ini menjadi solusi tersendiri bagi pemudik yang tengah menunggu jadwal keberangkatan. Durasi pijat bisa berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. 

"Kita dibantu dari Baznas itu ada pemijatan gratis ya buat penumpang yang mungkin yang capek atau letih, tapi yang uniknya dia menggunakan tenaga dari teman-teman dari tunanetra ya," ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, Rabu (18/3/2026). 

