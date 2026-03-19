Mudik Lebaran: 52.597 Kendaraan Melintas di Lingkar Gentong, Dua Kali One Way Diberlakukan

JAKARTA - Jajaran Polresta Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way sebanyak dua kali pada Rabu (18/3/2026). Rekayasa lalu lintas tak terlepas dari kenaikan volume kendaraan yang tembus 52.597 kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalur Lingkar Gentong.

Penutupan jalur atau one way ini kali pertama dilakukan kepolisian pada arus mudik Lebaran 2026. Penerapan one way pertama berlangsung pada pukul sekitar 16.00 yang berakhir 30 menit kemudian. Penutupan jalur ini berlaku dari Letter U Lingkar Gentong sampai Simpang Sukamantri.

Namun, sekitar 40 menit setelah jalur dikembalikan, arus lalu lintas kembali padat merayap dari arah Letter U Lingkar Gentong hingga Simpang Sukamantri. Sehingga, one way kedua dilakukan menjelang buka puasa atau tepatnya pukul 17.30, dengan waktu penutupan satu arus sekitar 30 menit di jalur yang sama.

"Jarak kurang lebih 8 kilometer. Dari Simpang Wage sampai dengan di Ciawi, Pamoyanan. (Pemberlakuan one way) sangat efektif, sangat membantu. Dan bisa dilihat setelah kami melaksanakan one way sampai dengan saat ini, jam buka puasa saat ini sudah lengang, lancar kembali," ujar Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto, saat ditemui di Posko Terpadu mudik di Kecamatan Ciawi, Rabu.

Skema rekayasa lalu lintas serupa bakal dilakukan kepolisian secara kondisional. Parameternya adalah ketika terjadi antrean nyaris dua kilometer dari arah Letter U Lingkar Gentong.