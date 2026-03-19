Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mudik Lebaran: 52.597 Kendaraan Melintas di Lingkar Gentong, Dua Kali One Way Diberlakukan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |00:30 WIB
Mudik Lebaran: 52.597 Kendaraan Melintas di Lingkar Gentong, Dua Kali One Way Diberlakukan
Kapolres Tasikmalaya Kota AKPB Andi Purwanto
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Polresta Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way sebanyak dua kali pada Rabu (18/3/2026). Rekayasa lalu lintas tak terlepas dari kenaikan volume kendaraan yang tembus 52.597 kendaraan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalur Lingkar Gentong. 

Penutupan jalur atau one way ini kali pertama dilakukan kepolisian pada arus mudik Lebaran 2026. Penerapan one way pertama berlangsung pada pukul sekitar 16.00 yang berakhir 30 menit kemudian. Penutupan jalur ini berlaku dari Letter U Lingkar Gentong sampai Simpang Sukamantri.

Namun, sekitar 40 menit setelah jalur dikembalikan, arus lalu lintas kembali padat merayap dari arah Letter U Lingkar Gentong hingga Simpang Sukamantri. Sehingga, one way kedua dilakukan menjelang buka puasa atau tepatnya pukul 17.30, dengan waktu penutupan satu arus sekitar 30 menit di jalur yang sama.

"Jarak kurang lebih 8 kilometer. Dari Simpang Wage sampai dengan di Ciawi, Pamoyanan. (Pemberlakuan one way) sangat efektif, sangat membantu. Dan bisa dilihat setelah kami melaksanakan one way sampai dengan saat ini, jam buka puasa saat ini sudah lengang, lancar kembali," ujar Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Andi Purwanto, saat ditemui di Posko Terpadu mudik di Kecamatan Ciawi, Rabu.

Skema rekayasa lalu lintas serupa bakal dilakukan kepolisian secara kondisional. Parameternya adalah ketika terjadi antrean nyaris dua kilometer dari arah Letter U Lingkar Gentong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement