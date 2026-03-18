Tinjau Stasiun Tugu DIY, Kapolri Pastikan Puncak Arus Mudik Berjalan Aman

DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus mudik Lebaran di Stasiun Tugu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia memastikan pengamanan dan pelayanan Operasi Ketupat berjalan dengan baik dan maksimal untuk masyarakat.

"Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan tadi kami meninjau beberapa titik yang merupakan pusat pelayanan ataupun sentra pelayanan dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, khususnya untuk pelayanan di Stasiun Tugu Yogyakarta," kata Sigit, Rabu (18/3/2026) malam.

Sigit juga mendapatkan laporan bahwa hari ini merupakan puncak arus mudik yang berlangsung di Stasiun Tugu. Ia menyebut jumlah penumpang meningkat mencapai angka 55.000.

"Dari laporan tadi, kita mendapatkan informasi bahwa puncak mudik untuk kedatangan kereta ini ada kurang lebih 54.000 yang datang, dan ini naik menjadi 55.000. Artinya ada kenaikan persentase," ujar Sigit.

Sementara itu, Sigit menerima laporan bahwa puncak arus balik di Stasiun Tugu terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026. Menurut Sigit, kereta api masih menjadi salah satu transportasi favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran.

Menurutnya, masyarakat memilih kereta api untuk mudik lantaran lebih merasa aman dan nyaman serta tepat waktu. Sehingga, transportasi ini menjadi salah satu pilihan favorit pemudik.