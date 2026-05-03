Pemotor di Karawang Tewas Bersimbah Darah, Diduga Terjerat Benang Layangan

KARAWANG - Seorang pemotor berinisial C (32) ditemukan meninggal dunia di wilayah Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jasad buruh harian lepas itu ditemukan dalam kondisi di atas motor dan luka di leher.

Kasi Humas Polresta Karawang, Ipda Cep Wildan menyampaikan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui di Jalan Dusun Kedung Waringin, Desa Kutapohaci, pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, korban ditemukan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah.

“Korban kemudian sempat dilarikan ke RSUD Karawang petugas dari Polsek Ciampel dan warga, namun setibanya di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Wildan menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum ditemukan tidak sadarkan diri. Dalam kondisi panik, korban diduga menyampaikan bahwa dirinya terkena benang sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

“Keterangan tersebut diperoleh dari saksi B (54) dan R (49) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat mendengar teriakan korban,” ujarnya.

Wildan menambahkan, salah seorang saksi, yang pertama kali melihat korban mengungkapkan, saat didekati, darah sudah mengalir dari bagian leher korban hingga membasahi pakaian. Saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk segera mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat.

Petugas dari Polsek Ciampel bersama Pamapta Polres Karawang dan Tim Inafis Polres Karawang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan sejumlah saksi juga telah dilakukan penyelidik.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti dari peristiwa ini,” ungkapnya.