Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor di Karawang Tewas Bersimbah Darah, Diduga Terjerat Benang Layangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |01:05 WIB
Pemotor di Karawang Tewas Bersimbah Darah, Diduga Terjerat Benang Layangan
Pemotor di Karawang Tewas Bersimbah Darah, Diduga Terjerat Benang Layangan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

KARAWANG - Seorang pemotor berinisial C (32) ditemukan meninggal dunia di wilayah Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jasad buruh harian lepas itu ditemukan dalam kondisi di atas motor dan luka di leher.

Kasi Humas Polresta Karawang, Ipda Cep Wildan menyampaikan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui di Jalan Dusun Kedung Waringin, Desa Kutapohaci, pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, korban ditemukan dengan kondisi mengeluarkan banyak darah.

“Korban kemudian sempat dilarikan ke RSUD Karawang petugas dari Polsek Ciampel dan warga, namun setibanya di rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Wildan menjelaskan, berdasarkan keterangan para saksi di lokasi, korban sempat berteriak meminta pertolongan sebelum ditemukan tidak sadarkan diri. Dalam kondisi panik, korban diduga menyampaikan bahwa dirinya terkena benang sebelum akhirnya tak sadarkan diri.

“Keterangan tersebut diperoleh dari saksi B (54) dan R (49) yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat mendengar teriakan korban,” ujarnya.

Wildan menambahkan, salah seorang saksi, yang pertama kali melihat korban mengungkapkan, saat didekati, darah sudah mengalir dari bagian leher korban hingga membasahi pakaian. Saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk segera mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat.

Petugas dari Polsek Ciampel bersama Pamapta Polres Karawang dan Tim Inafis Polres Karawang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan sejumlah saksi juga telah dilakukan penyelidik.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti dari peristiwa ini,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208259/wanita_tewas_di_cipayung_jaktim-ClvL_large.jpg
Wanita Tewas Terkunci Dalam Rumah Kontrakan di Cipayung Jaktim, Ada Luka Sayatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200358/viral-vo5C_large.jpg
Viral! Pria Bawa Mayat Terbungkus Karung Terekam CCTV di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195984/mayat-bmBS_large.jpg
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement