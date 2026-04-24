PRT yang Tewas Loncat dari Lantai 4 Kosan di Benhil Berusia 15 Tahun

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru terkait dua pekerja rumah tangga (PRT) yang melompat dari lantai 4 kos majikan di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

1. Berusia 15 Tahun

Korban yang tewas dalam peristiwa itu ternyata masih berusia 15 tahun. Hal itu diungkap Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo.

"Usia 15 untuk yang meninggal," katanya, Jumat (24/4/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, kasus ini kini resmi naik penanganannya ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

"Gabungan Polres Jakpus dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ujar Budi.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa tragis terjadi di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Dua asisten rumah tangga (ART) dilaporkan melompat dari kamar kos milik majikannya. Satu orang di antaranya tewas.

Kejadian ini menggegerkan warga sekitar, terlebih setelah kabarnya beredar luas melalui pesan berantai di kalangan penghuni kos.



(Erha Aprili Ramadhoni)

