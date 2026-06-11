Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Kemarau Panjang pada 2026, Waspadai ISPA hingga Ancaman Karhutla

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |04:10 WIB
BMKG Prediksi Kemarau Panjang pada 2026, Waspadai ISPA hingga Ancaman Karhutla
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan kering pada 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh berbagai sektor guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.

Menurutnya, sektor pangan perlu menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan.

“Sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek,” kata Teuku dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Di sektor sumber daya air, BMKG merekomendasikan revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Karhutla Cuaca Kemarau
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223713//viral-IR2S_large.jpg
Waspada! BMKG: Puncak Kemarau di Indonesia Akan Lebih Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/338/3223559//cuaca-O5Jh_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223526//gempa-4pbI_large.jpg
Gempa M5,1 di Laut Sulawesi, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223284//teuku_faisal_fathani-leUw_large.jpg
BMKG Catat Tsunami Tertinggi Capai 75 Cm Usai Gempa M7,7 di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223251//tsunami-18sg_large.jpg
Peringatan Dini Tsunami Pascagempa M7,7 di Filipina Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223247//tsunami-DCTw_large.jpg
Tsunami Melanda 9 Wilayah Indonesia Pascagempa M7,7 di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement